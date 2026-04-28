Две пермские балерины получили приглашение в Большой театр

Две выпускницы Пермского хореографического училища приглашены в Большой театр, сообщает «Новый компаньон».
В училище прошло распределение выпускного класса. Две юные танцовщицы получили приглашение в Большой театр — Арина Тимергалиева и София Мордвинова. Обе девушки — лауреаты II премии конкурса «Арабеск» в старшей группе.
В балетную труппу Пермского театра оперы и балета планируют поступить пять юношей, среди которых лауреат III премии «Арабеска» Павел Харламов. Остальные выпускники распределены в театры Астрахани, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Саратова и Чебоксар.
Отчётные концерты училища пройдут 30 мая на сцене театра-музея, а также 4 и 5 июня — на сцене Пермского театра оперы и балета.