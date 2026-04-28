Активисты партии «Единая Россия» передали маскировочные сети в зону СВО

Активисты первичного отделения партии «Единая Россия» из Кстовского района отправили 40 маскировочных сетей военнослужащим в зону СВО. Волонтеры стали победителями конкурса «СВОя первичка» и получили грант от «Единой России» на 50 тысяч рублей.
«На примере кстовчан мы видим, как победа в конкурсе превращается в реальную помощь фронту. “СВОя первичка” выявляет тех, кто уже помогает, и даёт им дополнительные ресурсы. Кстовские активисты грамотно распорядились грантом — сплели и отправили сети. Это и есть Народная программа в действии: поддержка первичек, а через них — наших бойцов. Призываю все первичные отделения не оставаться в стороне — участвуйте, предлагайте свои инициативы, побеждайте и помогайте. Любой вклад важен, а финансовая поддержка партии поможет его усилить», — подчеркнул руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.
Полученные средства позволили волонтерам продолжить производство: они закупили материалы и изготовили новую партию маскировочных сетей.
«На деньги гранта “Единой России” мы сплели около 500 квадратных метров сетей. Но потребность в них не снижается — с передовой постоянно поступают новые запросы, и работа происходит непрерывно. Наш проект “Маскировочные сети СВОим” растёт: у нас уже три точки плетения, к нам присоединились ветераны из сёл Прокошево и Запрудное. Я благодарю каждого волонтера за вклад и помощь — вместе мы можем больше», — поделилась победительница партийного проекта «СВОя Первичка» Оксана Жаркова.
Сплетенные сети активисты передали добровольцу, который отвезет их военнослужащим на передовую.
«Я давно сотрудничаю с активистами первичного отделения. От командиров поступают официальные запросы, и мы вместе их отрабатываем. Активистки плетут сети, а я передаю их бойцам. Для ребят на передовой это жизненно необходимо. Особенно сейчас, пока деревья не покрылись листвой, бойцы видны как на ладони. Поэтому поддержка тыла очень важна и нужна. Каждый раз военные ждут очередную партию сетей и от всего сердца благодарят активистов», — рассказал доброволец, руководитель волонтерской группы «СВОих не бросаем» в Кстовском районе Максим Вовченко. Активисты первичного отделения с 2024 года включились в гуманитарную миссию и за два года отправили на СВО более 3500 квадратных метров маскировочных сетей.
«Мы стараемся поддерживать инициативных кстовчан, особенно в таких важных делах, как помощь фронту. Огромное спасибо тем волонтёрам, которые плетут, и тем, кто лично доставляет сети на передовую», — сказал директор АНО «Кстовский центр развития предпринимательства», председатель комиссии по поддержке предпринимательства и развитию креативных индустрий Общественной палаты Нижнего Новгорода Арман Асланян.
Важна любая деятельность: от изготовления маскировочных сетей и пошива белья до сбора помощи. Получить финансовую поддержку может каждый. Для этого необходимо рассказать об инициативе и её реализации в мобильном приложении «ВВЕРХ. ПРО». Лучшие получат грант в размере 50 тысяч рублей на развитие своего направления. Узнать подробности и принять участие можно в приложении.
Напомним, поддержка участников СВО — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». Партия оказывает содействие волонтёрским группам, помогая с помещением, материалами и доставкой гуманитарных грузов. Конкурс «СВОя Первичка» направлен на выявление и поддержку лучших практик работы первичных отделений, в том числе в сфере помощи фронту.