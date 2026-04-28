Михаил Шуфутинский описал своё отношение к песням SHAMAN с помощью анекдота

Певец Михаил Шуфутинский оценил творчество Ярослава Дронова (SHAMAN), который получил премию «Шансон года 2026». Своё мнение артист высказал в конце церемонии. Слова Шуфутинского приводит «Комсомольская правда».
Шансонье отметил, что жанр музыки для него не имеет принципиального значения. Главными критериями, считает Шуфутинский, остаются искренность и профессиональные данные исполнителя.
«Такой анекдот есть: один мужчина приходит в мясную лавку и говорит: “Дайте мне вот эту фаршированную рыбу”. А продавец отвечает: “Вы понимаете, это не рыба, это свиной окорок”. На что тот говорит: “Я же вас не спрашиваю, как это называется. Дайте мне эту рыбу!” Так и здесь, — сказал Шуфутинский. — Назовём это шансон, попса, не попса. Какая разница? Если это хорошая музыка, если она трогает сердца, если она заставляет наше сердце стучаться, волноваться, думать об этом, любить. Понимаете, жить. Это не важно, как это называется».
Шуфутинский добавил, что не видит существенной разницы между песнями SHAMAN, исполненными в жанре шансона или поп-музыки, и оценивает творчество коллеги положительно.
