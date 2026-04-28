Михаил Шуфутинский описал своё отношение к песням SHAMAN с помощью анекдота

«Такой анекдот есть: один мужчина приходит в мясную лавку и говорит: “Дайте мне вот эту фаршированную рыбу”. А продавец отвечает: “Вы понимаете, это не рыба, это свиной окорок”. На что тот говорит: “Я же вас не спрашиваю, как это называется. Дайте мне эту рыбу!” Так и здесь, — сказал Шуфутинский. — Назовём это шансон, попса, не попса. Какая разница? Если это хорошая музыка, если она трогает сердца, если она заставляет наше сердце стучаться, волноваться, думать об этом, любить. Понимаете, жить. Это не важно, как это называется».