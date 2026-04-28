В Москве задержали мужчину, пытавшегося угнать дорогую иномарку

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался угнать дорогостоящий автомобиль в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.
Сигнал тревоги поступил из ресторана на улице Лесной. Охранник нажал кнопку, заметив, как неизвестный с помощью технического устройства открыл дверь припаркованной машины посетителя и сел за руль.
В результате росгвардейцы задержали 36-летнего приезжего из Краснодарского края. По данным ведомства, мужчина пытался запутать сотрудников Росгвардии, но его объяснения были «несуразными и противоречивыми».
Россиянина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
