Мишустин перечислил 8 самых перспективных направлений на рынке труда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе открытия марафона «Знание. Первые» обозначил 8 направлений, которые будут наиболее выигрышными для обучения в ближайшие годы, сообщается на сайте правительства.
В список вошли робототехника и цифровая трансформация, к которой относятся платформы, онлайн-торговля, облачные сервисы. Также в перечне перспективных направлений производство накопителей энергии, промышленные и потребительские биотехнологии, кибербезопасность и новая мобильность — речь идет об автономных автомобилях, электромобилях и сервисах, которые упрощают поездки.
По словам премьера, востребованными в ближайшие годы будут такие отрасли, как полупроводниковая индустрия и атомная энергетика. Михаил Мишустин подчеркнул, что все эти приоритетные направления правительство учло при формировании нацпроектов технологического лидерства, запущенных в 2025 году.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.