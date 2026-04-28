Мишустин рассказал об интеграции профобразования и производства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал об историях успеха выпускников СПО, получивших достойную работу на ведущих предприятиях, сообщается на сайте кабмина. Развитие системы среднего профессионального образования отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Так, выпускник Воскресенского колледжа Григорий Лаврентьев работает на Коломенском заводе. Он получил квалификацию токаря на станках с программным управлением. Сначала был оператором, а теперь стал мастером участка подготовки производства. Владимир Филиппов после выпуска из Череповецкого химико-технического колледжа работает на химическом предприятии и приезжает в свой бывший колледж как наставник. Выпускница Политехнического колледжа в Екатеринбурге Анна Белкина всего за год прошла путь от младшего инженера до инженера по автоматизации.
Благодаря проекту «Профессионалитет» студенты получили возможность оттачивать мастерство на практике, работая на станках и оборудовании действующих производств. Бизнес же смог подключиться к подготовке будущих работников. Например, на базе Пермского авиационного техникума студенты занимаются конструированием на полномасштабных макетах двигателей ПД-14 и ПС-90А. В Калуге учащиеся уже на втором курсе получают стипендию от предприятия, обучаются на новом оборудовании, а впоследствии выходят на заработную плату выше средней по региону.
В Тульской области будущие операторы станков с ЧПУ уже на втором курсе способны изготавливать детали, а в Раменском колледже действует учебно-производственный комплекс по радиоэлектронике, где студенты монтируют компоненты для профильного завода. В Коломенском аграрном колледже есть собственная лаборатория по производству семенного картофеля.
Каждый студент может проверить свои умения на чемпионатах профессионального мастерства. В этом году в них участвовали 500 тыс. учащихся. По итогам соревнований ведущие компании приглашают начинающих специалистов на стажировки для дальнейшего трудоустройства.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.