Мишустин рассказал об интеграции профобразования и производства

Так, выпускник Воскресенского колледжа Григорий Лаврентьев работает на Коломенском заводе. Он получил квалификацию токаря на станках с программным управлением. Сначала был оператором, а теперь стал мастером участка подготовки производства. Владимир Филиппов после выпуска из Череповецкого химико-технического колледжа работает на химическом предприятии и приезжает в свой бывший колледж как наставник. Выпускница Политехнического колледжа в Екатеринбурге Анна Белкина всего за год прошла путь от младшего инженера до инженера по автоматизации.