Мишустин рассказал о помощи ветеранам СВО в построении карьерного пути

Правительство РФ по поручению Президента Владимира Путина предусмотрело целый комплекс мер поддержки, чтобы участники специальной военной операции после возвращения с фронта как можно быстрее могли адаптироваться к гражданской жизни, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Среди таких мер — преференции при поступлении в колледжи и вузы, бесплатная профориентация и переобучение через кадровые центры «Работа России». Также в список вошла программа «Время героев», благодаря которой участники СВО с высшим образованием и управленческим опытом повышают свою квалификацию, работают с наставниками, проходят стажировки.
«Мы гордимся отвагой и преданностью Родине тех, кто был или сегодня находится на линии огня. Они подают истинный пример служения Отечеству. Конечно, мы и дальше будем делать все возможное, чтобы и в мирной жизни у них были достойные условия для профессиональной самореализации», — отметил председатель правительства.
Михаил Мишустин также сообщил, что экономике РФ до 2032 года потребуется 12 млн сотрудников. Самый большой спрос — в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, в сфере информации и связи. Кроме того, востребованы выпускники вузов и колледжей по таким направлениям подготовки, как машиностроение, химическая отрасль, ядерная энергетика и другие. Одним из инструментов для отслеживания ситуации на рынке труда является портал «Работа России».
«Что важно, любой может посмотреть, каковы предложения по вакансиям, по зарплатам, где крупнейшие работодатели, как меняется положение дел от региона к региону. Мы это все учитываем при составлении кадрового прогноза», — отметил глава кабмина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.