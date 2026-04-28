Житель Пермского края выиграл в лотерею 10 млн рублей

Житель Пермского края стал обладателем самого крупного выигрыша в государственной лотерее на прошлой неделе. Он долго не верил в свою удачу и говорил: «Да я выиграю в лотерею только если в апреле снег пойдет!». Снег пошел. В этот день появилось 14 новых миллионеров.