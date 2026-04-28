Житель Пермского края выиграл в лотерею 10 млн рублей

Житель Пермского края стал обладателем самого крупного выигрыша в государственной лотерее на прошлой неделе. Он долго не верил в свою удачу и говорил: «Да я выиграю в лотерею только если в апреле снег пойдет!». Снег пошел. В этот день появилось 14 новых миллионеров.
Пермяк 25 апреля угадал 10 из 10 цифр в одной из лотерей и забрал приз в 10 млн руб. Его билет стал счастливым среди 2 834 купленных в этом тираже. На их долю пришлось еще 346 682 ₽ выигрышей.
В День космонавтики еще один житель Прикамья стал лотерейным миллионером. Пермский шахтер выиграл 1 млн руб.