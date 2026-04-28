Более 4 млрд рублей льготных кредитов выдали аграриям Ростовской области

Аграриям Ростовской области выдали уже 4,2 млрд рублей льготных кредитов, прием заявок еще открыт. Об этом после оперативного совещания сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Продолжаем выдавать льготные кредиты. Такая комплексная поддержка помогает специалистам уверенно вести весенние полевые работы, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.
Промежуточные результаты весенней посевной кампании на совещании озвучила заместитель главы региона по АПК Анна Касьяненко.
На полях уже ведется активный сев. Яровыми заняли 615 тысячи га или 32% от плана. Ранние зерновые и зернобобовые культуры засеяли на 362 тысячах га, это 74% от плана. Картофель и овощебахчевые культуры посеяны на 7 тысячах га, что составляет 65% от плана, и это на 27% больше, чем на такую же дату 2025 года.
Посевы озимых зерновых (около 2,8 млн га) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Кроме того, рынок полностью обеспечен минеральными удобрениями и средствами защиты растений, у поставщиков в наличии весь необходимый ассортимент, добавила Анна Касьяненко.
