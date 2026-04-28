Более 4 млрд рублей льготных кредитов выдали аграриям Ростовской области

На полях уже ведется активный сев. Яровыми заняли 615 тысячи га или 32% от плана. Ранние зерновые и зернобобовые культуры засеяли на 362 тысячах га, это 74% от плана. Картофель и овощебахчевые культуры посеяны на 7 тысячах га, что составляет 65% от плана, и это на 27% больше, чем на такую же дату 2025 года.