Акцент на 80-летии области: как отпразднуют в Калининграде День города 2026

День города в Калининграде отметят в первые выходные июля, сделав акцент на 80-летии Калининградской области. Об этом глава администрации Елена Дятлова рассказала на брифинге во вторник, 21 апреля.
«Это будет совместное празднование. Мы в Калининграде не уменьшаем финансирование. Мы сосредоточились на украшении нашего города, проведении праздничных мероприятий во всех микрорайонах. Это то, что мы взяли на себя. Будут сцены на Летнем и на Верхнем озере. Основными организаторами являются правительство региона и областное министерство культуры», — заметила Дятлова.
Традиционно в один из дней выберут почётного гражданина города. Запланировано открытие к празднику ряда социальных объектов.
