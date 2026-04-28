Калининградцам напомнили о запрете жарить шашлыки даже в специально отведенных зонах отдыха

В Калининградской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В предстоящие майские праздники и выходные дни — тоже, продлится он до конца весны.
В мэрии Калининграда напомнили о запрете использования открытого огня. Жарить что-либо на костре нельзя. Не получится, даже если вы приедете в специально организованное для этого место.
«Даже в мангале нельзя. На даче или во дворе частного дома тоже нельзя. И на специально оборудованных на городских пляжах зонах отдыха тоже нельзя», — прокомментировали в городской администрации.
Отмечается, что за соблюдением правил следят инспекторы пожнадзора. А размеры штрафов в период особого противопожарного режима увеличены.
Узнать больше по теме
