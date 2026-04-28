Бросили в трамвае. Дочь Лёни Голубкова из Франции ищет пермские корни

35-летняя француженка Алекси Бальтазар ищет своих пермских биологических родителей. В соцсетях она рассказала фантастическую историю своего детства.
В возрасте трёх лет её нашли в трамвае в Перми. Одинокая девочка со спутанными волосами и в грязном платьице привлекла внимание пассажиров. Её отправили в больницу и стали искать обеспокоенных родителей, потерявших дитя. Однако о пропаже никто не заявлял. Ребёнок попал сначала в детский дом, а после во французскую приёмную семью. Спустя тридцать с лишним лет Алекси хочет найти кровных родственников. Подробнее — в материале perm.aif.ru.
Папа — Лёня Голубков.
«В моих документах указаны родители: мать Голубкова Ирина Ивановна, отец Голубков Леонид Сергеевич, — делится крупицами известных ей сведений Алекси, которую до удочерения звали Маргарита. — Я не знаю, настоящие ли это имена, или их записали в больнице. Любая информация для меня бесценна. Я очень хочу узнать, кто я и откуда».
Девушка специально завела аккаунт ВКонтакте и опубликовала свои фото и документы о рождении.
Публикации получили мгновенный отклик общественности. Автору поста сразу подсказали, что скорее всего, её биологического отца зовут иначе, чем указано в справке. Имя сотрудники больницы могли выбрать из-за популярности рекламы МММ, героем которой был Лёня Голубков. Да и возраст, скорее всего, примерный.
Была ли девочка?
«Трогательно! История “Пермского мамонтенка”», «тогда было очень тяжёлое время. Вполне возможно, что намеренно оставили чтобы в детдом попала. Людям есть было нечего, работы не было», «зачем? В трамвае нашли, как котёнка. Потерялся целый ребёнок, а его никто в Перми не искал! Так зачем теперь искать таких родных, которым ты была не нужна?», — под постами о поиске родителей разгорелись нешуточные страсти. Далеко не все пользователи поверили девушке, очень уж необычной показалась её история.
Французская западня.
Уроженка Перми рассказала, что далеко не все её детские воспоминания можно назвать радужными. Жизнь во Франции оказалась эмоционально тяжёлой.
«В приёмной семье я столкнулась с моральным и физическим насилием. Отношения с матерью не сложились. Как только я переступила порог их дома, мать отвергла меня. Она жестоко меня оскорбляла и не позволяла даже взять отца за руку. После такого отношения мне до сих пор сложно общаться с женщинами. Но и отец также проявлял ко мне жестокость — и физически, и морально. Дело доходило до вмешательства социальных служб, и его задержания полицией. Всё стало ещё хуже, когда они удочерили мою сестру из Румынии. Я была “толстой”, а она — “ангелом”. Я жила в атмосфере домашнего насилия, унижений и публичных оскорблений. Мной занимались социальные службы и судьи по делам несовершеннолетних», — цитирует француженку «КП в Перми».
С 18 лет девушка стала жить одна и полностью себя обеспечивать, позднее обзавелась семьёй и своими детьми. У Маргариты-Алекси есть спутник жизни и пятеро детей. Не хватает лишь знаний о своих корнях. Уроженка Перми мечтает узнать, в какой семье она родилась, есть ли у неё братья и сестры.
Понять и отпустить.
Руководитель международной ассоциации «Всё для Кунгура» (Pour Kungur) Элен Тексье в беседе с корреспондентом сайта perm.aif.ru отметила, что воссоединения с биологическими семьями происходят редко. Её международный проект объединил французские семьи, усыновившие детей в Прикамье.
"Приёмные родители (по крайней мере те, которых я знаю — в нашей ассоциации более 300 семей), стараются объяснить своим детям, что биологические родители в тот момент не могли их воспитывать. Что они — не плохие люди, просто находились в трудной жизненной ситуации.
Мы не хотим, чтобы наши дети испытывали гнев или чувствовали себя отвергнутыми своими биологическими семьями. В большинстве случаев дети прощают. Мы также любим напоминать им о том, как хорошо о них заботились сотрудники детских домов. И мы счастливы знакомить их с Россией, чтобы они гордились своей страной происхождения", — говорит Элен.
По словам представительницы фонда, зачастую найденные родители — люди со сложной судьбой.
"У усыновлённых детей обычно есть информация о своём происхождении в их досье по усыновлению. К сожалению, в досье Маргариты нет никакой информации. Её нашли в трамвае, и поэтому, как это часто бывает в таких случаях, больница или детский дом дали ей имя и дату рождения. Это очень трудно для неё принять.
Единственная возможность для неё найти биологическую мать — это если сама мать предпримет шаги, чтобы её разыскать (и тогда, конечно, нужно будет провести тесты, чтобы подтвердить, что это действительно она). Это грустная история, как и многие другие. Воссоединения с биологическими семьями происходят редко, потому что у биологических родителей часто была «сложная» жизнь. У них редко бывают аккаунты в социальных сетях, иногда они находятся в тюрьме, иногда уже умерли. Нам уже удавалось находить биологические семьи. В большинстве случаев это люди не очень уравновешенные, с проблемами из-за алкоголя, наркотиков или с психическими нарушениями (и именно поэтому они не воспитывали своих детей), с которыми трудно наладить общение. Иногда даже, когда мы их находим, эти люди просят деньги. И всё же, хотя и реже, случаются и красивые встречи. Потому что важно отметить: бывают случаи, когда дети не воспитывались своими биологическими родителями, потому что у тех не было такой возможности, и они дали своим детям шанс на лучшую жизнь. Также есть случаи, когда биологические родители смогли измениться и преодолеть свои проблемы", — добавила Элен.
Редакция perm.aif.ru отправила официальный запрос в полицию для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Следите за развитием истории на нашем сайте.