Бросили в трамвае. Дочь Лёни Голубкова из Франции ищет пермские корни

Единственная возможность для неё найти биологическую мать — это если сама мать предпримет шаги, чтобы её разыскать (и тогда, конечно, нужно будет провести тесты, чтобы подтвердить, что это действительно она). Это грустная история, как и многие другие. Воссоединения с биологическими семьями происходят редко, потому что у биологических родителей часто была «сложная» жизнь. У них редко бывают аккаунты в социальных сетях, иногда они находятся в тюрьме, иногда уже умерли. Нам уже удавалось находить биологические семьи. В большинстве случаев это люди не очень уравновешенные, с проблемами из-за алкоголя, наркотиков или с психическими нарушениями (и именно поэтому они не воспитывали своих детей), с которыми трудно наладить общение. Иногда даже, когда мы их находим, эти люди просят деньги. И всё же, хотя и реже, случаются и красивые встречи. Потому что важно отметить: бывают случаи, когда дети не воспитывались своими биологическими родителями, потому что у тех не было такой возможности, и они дали своим детям шанс на лучшую жизнь. Также есть случаи, когда биологические родители смогли измениться и преодолеть свои проблемы", — добавила Элен.