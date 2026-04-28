Красноярский 101-летний ветеран впервые представил свои картины на выставке

В краевом центре открылась выставка картин художников-фронтовиков «Авторам Победы посвящается». Девять работы из представленных принадлежат кисти ветерана Великой Отечественной войны и Почётного гражданина Красноярска Степана Грандовского.
Как сообщил в своём официальном Telegram-канале мэр города Сергей Верещагин, писать картины художник научился самостоятельно. С 15 лет Степан Антонович рисовал карандашом, позже красками. В качестве первого холста использовал загрунтованную простынь.
Выставка стала первой площадкой, где ветеран ВОВ представил свои работы.
«Надеюсь, что экспозицию посетят молодые красноярцы. Степану Антоновичу давайте пожелаем крепкого здоровья и вдохновения для новых картин», — написал глава города.