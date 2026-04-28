В Нижнем Новгороде мужчина украл букеты цветов и раздал их прохожим

«Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний нижегородец, ранее уже судимый за имущественные преступления. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похищенные цветы он сразу же раздал прохожим на улице», — говорится в сообщении.