Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Среднем Урале на воинский учет поставили 15 бывших мигрантов

В Свердловской области провели облаву на бывших мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге провели профилактический рейд среди бывших мигрантов. Среди них искали граждан, не вставших на воинский учет. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО.

Проверки проходили в окрестностях железнодорожного вокзала.

— В результате рейда проверено 28 лиц, в том числе иностранных. Из числа бывших мигрантов 15 гражданам вручали повестки для постановки на воинский учет, — сказано в сообщении.

Мужчинам объяснили, как поступить на службу по контракту. В том числе рассказали о том, какие полагаются соцгарантии военнослужащим.

В ведомстве также напомнили, что рейды проводятся на постоянной основе.

Напомним, что в Сухом Логу в 2026 году были поставлены на учет пятнадцать бывших мигрантов.