На Среднем Урале на воинский учет поставили 15 бывших мигрантов

В Екатеринбурге провели профилактический рейд среди бывших мигрантов. Среди них искали граждан, не вставших на воинский учет. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО.
Проверки проходили в окрестностях железнодорожного вокзала.
— В результате рейда проверено 28 лиц, в том числе иностранных. Из числа бывших мигрантов 15 гражданам вручали повестки для постановки на воинский учет, — сказано в сообщении.
Мужчинам объяснили, как поступить на службу по контракту. В том числе рассказали о том, какие полагаются соцгарантии военнослужащим.
В ведомстве также напомнили, что рейды проводятся на постоянной основе.
Напомним, что в Сухом Логу в 2026 году были поставлены на учет пятнадцать бывших мигрантов.