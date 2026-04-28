Детский омбудсмен заявила о росте доверия к институту в Воронежской области

В Воронежской области зафиксирован рост обращений к уполномоченному по правам ребенка после двух лет снижения. Об этом на оперативном совещании у губернатора Александра Гусева сообщила детский омбудсмен Ангелина Севергина.
По ее словам, в 2025 году в адрес аппарата уполномоченного поступило 634 обращения — на 7,5 процента больше, чем годом ранее. Севергина связала эту динамику с возвращением доверия граждан к институту защиты прав ребенка. При этом почти 70 процентов обращений касались не консультаций, а просьб о практической помощи и межведомственном вмешательстве.
Наиболее частыми темами стали семейные споры о месте жительства детей и порядке общения с ними — 65 обращений. Такие ситуации, по словам омбудсмена, требуют не только правовой оценки, но и психологической поддержки, а иногда и медиации.
Отдельно Севергина назвала тревожным блок обращений, связанных с возможными преступлениями против несовершеннолетних. В 2025 году поступило 48 таких сигналов.
Сохраняется и проблема невыплаты алиментов. За первые четыре месяца 2025 года судебные приставы перечислили в пользу детей 421 миллион рублей — почти на 120 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По итогам прошлого года Воронежская область вошла в число 21 региона — лидера по реализации федеральной Карты действий уполномоченных по правам ребенка.
Одним из заметных социальных проектов стал открытый 1 июня кризисный центр «Право голоса» для женщин с детьми, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Там предоставляют временное проживание, юридическую и психологическую помощь.
Также в регионе расширяется судебная поддержка родителей, лишенных родительских прав, по вопросам восстановления статуса. Дополнительно оказывается помощь семьям, где причиной лишения прав стала зависимость одного из родителей.
Для усиления профилактики внедряется информационная система «Профилактика», которая должна ускорить обмен данными между ведомствами.
Кроме того, в области продолжается реализация федеральных программ «Дети в семье», «Подростки России», «Сопровождение через всю жизнь» и «Страна для детей».