Дарья Непряева и Савелий Коростелёв вместе отдыхают на Мальдивах

Лыжник из Пермского края Савелий Коростелёв поделился кадрами отдыха на Мальдивах вместе с российской лыжницей Дарьей Непряевой.
Многократный чемпион России по лыжным гонкам опубликовал видео в социальных сетях, на кадрах которого молодые люди любуются живописным пейзажем, отдыхая в бассейне с бокалами шампанского.
Несмотря на то, что спортсмены не давали официальных комментариев по поводу отношений, многие поклонники в комментариях поддержали пару и восприняли видео как подтверждение их романа.
«Очень рады за вас ребята! Самое дорогое золото в твоих руках, Савелий», «Ребята, пусть всё будет хорошо! И в любви, и в спорте! Побед!», «Я ещё на Олимпиаде поняла, что между ними искра. Рада за вас ребята, красавчики», — отреагировали подписчики Непряевой и Коростелёва.
Напомним, интерес к личной жизни спортсменов вырос после того, как Дарья Непряева рассталась с лыжником Сергеем Волковым.