Поедут в колонию. Четырёх человек осудили за смерть ребёнка в бассейне

За смерть пятилетнего Кирилла в бассейне муниципального ФОКа в Нижегородской области к реальным срокам в колонии приговорили двух человек. Ещё двое получили условные сроки. Мальчик утонул прямо во время тренировки, а ответственные за его безопасность взрослые четверть часа не замечали, что ребёнок ушёл под воду. Суд установил, что тренер в принципе не имела права работать с детьми, а бассейн не предназначен для детских тренировок. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Был под водой 15 минут.
Кстовский городской суд Нижегородской области вынес приговор по громкому уголовному делу о гибели пятилетнего мальчика. На скамье подсудимых оказались бывший директор «Физкультурно-оздоровительного комплекса “Волжский берег”, его заместитель, а также индивидуальный предприниматель и тренер. ИП арендовал бассейн, чтобы обучать детей и взрослых плаванию, и ребёнок занимался в платной секции.
Все четверо признаны виновными по части 2 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Кроме того, экс-директора ФОКа и его заместителя суд счёл виновными по части 3 статьи 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий».
Руководителю комплекса назначили пять лет в колонии общего режима, его заместителю — четыре с половиной года условно с испытательным сроком четыре года. Оба лишены права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года.
Предпринимателя, арендовавшую бассейн для платных занятий, осудили на четыре года в исправительной колонии общего режима, её также лишили права заниматься образовательной и оздоровительной деятельностью детей на два года.
Тренер, молодая женщина, получила три с половиной года лишения свободы с отсрочкой до 14-летия ребёнка. Приговор суда в законную силу не вступил.
Суд установил, что в сентябре 2023 года директор комплекса и его заместитель заключили договор аренды бассейна с ИП. При этом оба заранее знали: женщина планирует организовать занятия для детей до шести лет, но квалифицированного персонала у неё нет, да и сам бассейн для детских тренировок не предназначен.
Более того, руководство ФОКа согласовало запрет для родителей присутствовать на занятиях, а это нарушает закон.
Арендатор бассейна, ИП, наняла для занятий с детьми свою знакомую. Дополнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта у «тренера» не было.
Все эти факторы, как посчитал суд, и привели к трагедии. 5 октября 2023 года пятилетний Кирилл остался без внимания взрослых, отплыл в глубокую часть бассейна и пошёл по дну.
Судя по записям камер видеонаблюдения, ребёнок находился под водой минимум 15 минут! Когда Кирилла достали из бассейна, его пытались реанимировать своими силами и только потом вызвали «скорую». Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть ребёнка…
«Они просто убили моего сыночка».
Маме погибшего мальчика пришлось добиваться, чтобы дело о гибели её ребёнка дошло до суда. Она не раз жаловалась в Следственный комитет России на слишком долгое расследование уголовного дела. В итоге дело взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Они просто убили своей халатностью моего сыночка, любимого внука и любимого младшего братика! — эмоционально писала в обращении в СК убитая горем мать. — Старший мой сын страдает так, что не передать словами! Мальчики были не разлей вода».
Ранее заслуженный тренер России по плаванию, президент Федерации плавания Нижегородской области Павел Никитин рассказывал nn.aif.ru, что в регионе только в одном муниципальном ФОКе есть условия для занятий плаванием с детьми до семи лет — в Ветлуге. Даже если в ФОКе есть условно детский бассейн, его чаша всё равно больше по площади и глубине, чем должны быть по правилам. Прежде чем приступить к занятиям с маленькими детьми, нижегородские тренеры с высшим спортивным образованием дополнительно проходят курсы по работе с этой категорией. «Здесь самое важное — внимательность. Лучше бы таких случаев никогда не было, но эта ситуация — урок другим», — заявлял Павел Никитин.
Нижегородцы после вынесения приговора тоже не сдерживали эмоций в Сети.
«Сводили на кружок. Ужас! В наше время родителям самим обязательно надо проверять наличие дипломов у тех, кто занимается с детьми», — добавляет пользователь под ником Алина А.
«Родители молодцы, нашли в себе силы бороться за правду и хотя бы частично добились справедливости, обезопасив другие семьи!» — пишет пользователь под ником Мария К.