Похороны подешевели в Нижегородской области

Похороны в Нижегородской области подешевели почти на 5%. Теперь они обойдутся в среднем в 49 тысяч рублей, сообщается в Телеграм-канале «Похоронный траст» со ссылкой на Росстат.
Средняя стоимость ритуальных услуг в ПФО в 2025 году составила 54,7 тысячи рублей. За год она выросла на 18%.
Дешевле всего похороны обойдутся в Мордовии (24,4 тысячи руб.) и Пензенской области (37,9 тысячи руб.), а дороже всего — в Татарстане (101,9 тысячи руб.).
