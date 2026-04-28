Похороны подешевели в Нижегородской области

Средняя стоимость ритуальных услуг в ПФО составляет 54,7 тысячи рублей.

Источник: Нижегородская правда

Похороны в Нижегородской области подешевели почти на 5%. Теперь они обойдутся в среднем в 49 тысяч рублей, сообщается в Телеграм-канале «Похоронный траст» со ссылкой на Росстат.

Средняя стоимость ритуальных услуг в ПФО в 2025 году составила 54,7 тысячи рублей. За год она выросла на 18%.

Дешевле всего похороны обойдутся в Мордовии (24,4 тысячи руб.) и Пензенской области (37,9 тысячи руб.), а дороже всего — в Татарстане (101,9 тысячи руб.).

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как изменятся цены на бензин в ближайшее время.