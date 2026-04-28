Если рассказанная на странице Маргариты (Alexie) Голубковой история — правда, приложим все усилия, чтобы помочь женщине раскрыть тайну своей жизни. Тем более, что процедуры усыновления российских детей иностранцами в лихие 90-е не всегда соответствовала нормам закона. Только одна Надежда Фратти, осужденная в 2010 году на четыре года условно, была обвинена в незаконном усыновлении за границу более чем 1250 детей в основном из Волгоградской и Пермской областей. В конце 2024 года глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил у руководителей региональных управлений доклады по проверкам новых фактов о вывозе детей за границу пермячкой Фратти.