Бросили в трамвае. Дочь Лёни Голубкова из Франции ищет российские корни

35-летняя француженка Алекси Бальтазар хочет найти своих биологических родителей из России. В соцсетях она рассказала фантастическую историю своего детства.
Пять дней назад в соцсети ВКонтакте появилась страничка Маргариты (Alexie) Голубковой с просьбой помочь найти биологических родителей владельца аккаунта. В сообщении говорится, что её, Маргариту, в возрасте трёх с половиной лет нашли в трамвае в Перми. Одинокая девочка была в розовом платье — и это всё, что сохранилось у Маргариты в памяти о том дне.
Девочку отправили в детскую больницу № 3, а затем в детский дом, так как поиски родственников малышки оказались безрезультатными. Позднее Маргариту удочерила французская семья и назвала Алекси. И вот, спустя тридцать с лишним лет Алекси хочет разобраться в тайнах своего прошлого и найти кровных родственников. Подробнее — в материале perm.aif.ru.
Папа из рекламы МММ.
«В моих документах указаны родители: мать Голубкова Ирина Ивановна, отец Голубков Леонид Сергеевич, — делится крупицами известных ей сведений Алекси. — Я не знаю, настоящие ли это имена, или их записали в больнице. Любая информация для меня бесценна. Я очень хочу узнать, кто я и откуда».
(function () { VK.Widgets.Post («vk_post_-3551694_5031884», −3551694, 5031884, 'fG1v3UKUFJgpBx6GoDg5p6NqjA', {width: 640}); }());
Пермяки живо откликнулись на просьбу, правда, в основном комментариями в соцсетях. Автору поста сразу подсказали, что её биологического отца явно зовут иначе. «Лёня Голубков» — так звали главного героя рекламы МММ, не сходившей с экранов телевизоров в начале-середине 90-х годов. Поэтому сотрудницы больницы и могли выбрать это имя. Кроме того, без документов возраст найдёныша могли определить очень приблизительно.
«Трогательно! История “Пермского мамонтёнка”», «Тогда было очень тяжёлое время. Вполне возможно, что намеренно оставили чтобы в детдом попала. Людям есть было нечего, работы не было», «Зачем? В трамвае нашли, как котёнка. Потерялся целый ребёнок, а его никто в Перми не искал! Зачем искать родных, которым ты была не нужна?», — под постами о поиске родителей страсти кипели как в индийских фильмах. Но далеко не все пользователи поверили девушке, очень уж необычной показалась её история.
Французская западня.
Сомнения в достоверности рассказа усилило то, что владелец аккаунта, начав переписку с корреспондентом perm.aif.ru, внезапно отправила нашего сотрудника в бан — ограничила право на переписку в мессенджере соцсети. Странный шаг, учитывая, что в деле поиска родных наоборот нужна максимальная огласка. Поэтому так были популярны раньше и популярны сейчас радио и ТВ-программы с максимальным охватом, помогающие потерявшимся людям найти друг друга.
Однако до решения прервать переписку Алекси успела пообщаться с журналистами. Из опубликованных статей следует, что детство девочки во Франции было далеко не счастливым. В семье Балтазар она столкнулась с моральным и физическим насилием. Отношения с приёмными родителями не сложились, приходилось вмешиваться социальным службам и полиции. В восемнадцать лет девушка стала жить одна, позднее обзавелась семьёй и своими детьми.
Редакция perm.aif.ru решили найти цифровые следы Алекси в интернете. Обычно человек оставляет их массу — аккаунты в соцсетях, информация в новостях, фотографии. Поиск по размещенным в ВКонтакте фото результата не дал. Запрос «Alexie Balthazar France» (под именем Алекси Бальтазар женщину представила КП-Пермь) так же ничего не принёс. Может, не зря комментаторы в соцсетях усомнились в подлинности истории? А может, как это часто бывает, на Алекси Бальтазар вышли коллеги с федерального ТВ, предложили ей эксклюзивные условия и женщина свернула общение с представителями других СМИ?
Поиск в Перми туман тоже не рассеял. В краевом Минздраве пояснили, что медицинская документация хранится 25 лет, после чего уничтожается. Сотрудников, работавших 32 года назад в 3-й городской детской больнице, разыскать также не удалось. Вся надежда теперь на полицию, куда perm.aif.ru отправила официальный запрос по поводу событий 1994 года.
Ждём продолжения истории.
Впрочем, в подлинности рассказанной Маргаритой-Alexie Голубковой-Бальтазар истории не сомневается руководитель международной ассоциации «Всё для Кунгура» (Pour Kungur) Элен Тексье. В беседе с корреспондентом сайта perm.aif.ru она отметила, что у усыновлённых детей обычно есть информация о своём происхождении в их досье. К сожалению, в досье по удочерению Маргариты нет никакой информации. Её нашли в трамвае, и поэтому, как это часто бывает в таких случаях, больница или детский дом дали ей имя и дату рождения наугад.
«Алекси это очень трудно принять. Хотя воссоединения с биологическими семьями происходят редко. Приёмные родители (по крайней мере те, которых я знаю — в нашей ассоциации более 300 семей), стараются объяснить своим детям, что биологические родители в тот момент не могли их воспитывать. Что они — не плохие люди, просто находились в трудной жизненной ситуации», — говорит Тексье.
Если рассказанная на странице Маргариты (Alexie) Голубковой история — правда, приложим все усилия, чтобы помочь женщине раскрыть тайну своей жизни. Тем более, что процедуры усыновления российских детей иностранцами в лихие 90-е не всегда соответствовала нормам закона. Только одна Надежда Фратти, осужденная в 2010 году на четыре года условно, была обвинена в незаконном усыновлении за границу более чем 1250 детей в основном из Волгоградской и Пермской областей. В конце 2024 года глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил у руководителей региональных управлений доклады по проверкам новых фактов о вывозе детей за границу пермячкой Фратти.
