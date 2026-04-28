Калининградская палитра: как наш город выглядит на картинах советских художников

Алена Мирошниченко привела в своей лекции выдержки из его воспоминаний. «Идея рисовать руины возникла у меня еще летом 1945 года, когда я увидел разрушенные залы университета Альбертина с прекрасными росписями стен и фрески кирхи Юдиттен, — писал он. — Я прекрасно понимал, что реставрировать, консервировать и восстанавливать их сейчас никто не будет и мы можем навсегда потерять культурное наследие жившего здесь народа… Я должен был показать будущим поколениям хотя бы остатки исторических памятников — как напоминание об их былом величии и предупреждение о роковых последствиях войн. Рисовать приходилось урывками, в короткие часы отдыха, в выходные дни, тайком от сотрудников и начальства. Иногда приходилось менять одежду, закрываться щитками, надевать очки, чтобы не быть узнанным. Это не всегда удавалось, и замечал насмешки друзей и прохожих. Моя затея не вызывала одобрения, и это можно было понять. Ведь памятники истории, культуры и архитектуры Кёнигсберга, скульптурные группы, горельефы и барельефы, декоративные архитектурные элементы и богатая лепнина не представляли тогда никакой ценности для новых жителей Калининграда. Все считалось вражеским, чужим и ассоциировалось с фашизмом и пруссачеством. Но город-то не виноват, что на несколько лет оказался во власти преступного фашистского режима…».