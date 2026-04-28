«Норникель» подтвердил прогноз производства металлов на 2026 год

Компания «Норникель», основные активы которой находятся в Красноярском крае, объявила предварительные производственные результаты за первый квартал 2026 года.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выпуск никеля вырос, а выпуск остальных металлов снизился «из-за эффекта высокой базы первого квартала прошлого года и перераспределения объемов выпуска товарной продукции между кварталами».
При этом компания подтвердила прогноз производства металлов на 2026 год. Его выполнение гарантируют реализуемые мероприятия по повышению операционной эффективности. Как рассказал первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Евгений Федоров, в Заполярном дивизионе завершили один из важных этапов развития шахты «Глубокая» рудника «Скалистый».
Новая сбойка разведочной выработки на глубине 1,5 км позволит более удобно транспортировать добытую руду на поверхность. Вывод на проектную мощность рудника «Скалистый» является одним из ключевых горных проектов компании, нацеленных на рост объемов производства в среднесрочной перспективе.
Также в рафинировочном цеху Кольской площадки начались пусконаладочные работы по проекту совершенствования переработки файнштейна. Это позволит изменить схему производства и сократить потери драгоценных металлов.
Наиболее важным достижением первого квартала Евгений Федоров назвал вывод экологической Серной программы на полную мощность:
«На Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) была введена третья линия производства серной кислоты и четвертая линия по ее нейтрализации. Ожидается, что в результате выбросы диоксида серы на НМЗ сократятся на 90% от базового 2020 года. На Кольской площадке также продолжается реализация экологической программы, которая позволит в перспективе снизить выбросы диоксида серы дополнительно на 10%».