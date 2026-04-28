Гости из 55 субъектов РФ и двух стран прибыли в Нижний Новгород на «ТехноСтрелку»

27 апреля в Нижнем Новгороде стартовал Международный фестиваль «ТехноСтрелка». Масштабное событие, посвященное современным технологиям в естественно-научной и инженерной сфере, в этом году собрало более 900 участников из 55 субъектов РФ и двух зарубежных стран — Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Фестиваль «ТехноСтрелка» проводится уже в пятый раз. Его организаторы — министерство образования Нижегородской области, Региональный центр развития талантов «Вега» и Центр молодежных инженерных и научных компетенций «Кванториум».
В 2026 году мероприятие, ориентированное на ребят в возрасте от 12 до 18 лет, продлится три дня. Участники будут соревноваться друг с другом по пяти направлениям — «МедиаЛайт», «Цифровой вызов», «БиоГенезис», «ТехноГрад» и «ТехноАрт». Они продемонстрируют свои таланты и навыки в использовании искусственного интеллекта, создании анимации, разработке промороликов и в других направлениях.
«Ожидаем, что участники проявят не только техническую грамотность, но и креативный подход. И, конечно, высоких результатов можно будет добиться только при слаженной командной работе и искусной публичной защите своих работ», — прокомментировал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Фестиваль «ТехноСтрелка» проводится в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» и входит в число олимпиад и интеллектуальных конкурсов Минпросвещения России.