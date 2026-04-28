Два новых реанимобиля получил Калининградский центр медицины катастроф

Ключи от двух новых реанимобилей торжественно вручил губернатор Алексей Беспрозванных главврачу Регионального центра скорой помощи и медицины катастроф Жанне Джабраиловой. Это стало подарком к профессиональному празднику сотрудников СМП, который отмечается 28 апреля. На встрече главы региона с медиками побывал «Клопс».
Алексей Беспрозванных сердечно поблагодарил всех присутствующих, особо подчеркнув, как много они делают каждый день для спасения человеческих жизней. Качественный и оснащённый транспорт в этом вопросе — не роскошь, а насущная необходимость, поэтому две единицы в автопарке — только начало.
«Вы знаете, что у нас большая программа по обновлению транспорта, — подчеркнул глава региона. — Порядка 70 автомобилей нужно обновить. Мы долго думали, как это будем делать: раскидывать на пять лет невозможно, не та ситуация! Они нужны здесь и сейчас. Эти машины, это не просто комфорт, — это тысячи спасённых жизней. Мы готовы обновить в этом году 40 автомобилей!».
Такой подарок выглядит очень символично, учитывая, что 80 лет назад, в момент создания областной службы, медикам приходилось довольствоваться лошадью и телегой.
Кроме материального подарка, губернатор вручил юбилейные медали в честь 80-летия Калининградской области и благодарственные письма сотрудникам центра и его руководителю. С приветственным словом выступила также Марина Оргеева, депутат Государственной Думы РФ.
"Когда видишь скорую, машину с сиреной, всегда думаю: Господи, где-то ждут помощь, и вы должны успеть, — поделилась Оргеева. — И вы успеваете. Это высший пилотаж.
Пусть у вас всегда будет эта золотая минута, которая позволит спасти человеческую жизнь!".
После торжественной части мероприятия глава региона обсудил с сотрудниками центра медицины катастроф волнующие их вопросы.
«Ключевыми задачами по развитию скорой помощи у нас сейчас являются четыре направления, — отметил он. — Первое — это заработные платы для сотрудников скорой помощи, мы их чуть подняли. Далее — мы начали обновлять автопарк. В третьих, приступили к ремонту подстанций. Также и по оборудованию — я уже попросил составить список необходимого».
Скорая помощь в Калининградской области ведёт свою историю с апреля 1946 года. В первые годы служба состояла всего из нескольких врачей, автомобиля и конной повозки. Медикам приходилось работать в условиях разрухи, нехватки кадров и транспорта. В 70-х станцию объединили с больницей № 2, создав больницу скорой помощи и сеть подстанций. В нулевых началась масштабная модернизация, включая обновление автопарка и внедрение GPS. С 2020 года скорая действует как единая структура по всей области.
На встрече губернатор поручил областному минздраву в ближашие месяцы оптимизировать систему травмпунктов.