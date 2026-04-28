30 кг опасных сладостей изъяли в Нижегородской области

Нижегородские специалисты Роспотребнадзора подвели итоги проверок качества хлебобулочной и кондитерской продукции за первый квартал 2026 года. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека». Всего в лабораториях было исследовано 527 проб продукции, по результатам которых эксперты выявили серьезные нарушения в кондитерском сегменте.
Если к хлебобулочным изделиям у проверяющих претензий не возникло, то 7,5% проб сладостей были забракованы по микробиологическим показателям. В общей сложности из оборота изъято 28,6 кг продукции. Основными причинами санкций стали неудовлетворительные результаты лабораторных тестов, истекший срок годности и нарушение условий хранения товаров в торговых точках.
Кроме того, часть изделий была снята с реализации из-за отсутствия полной и достоверной информации для покупателей на упаковках. Специалисты ведомства напоминают потребителям о необходимости внимательно проверять дату изготовления и целостность обертки при покупке десертов с коротким сроком хранения.
