Оператор пункта выдачи в Воронеже лишилась 1,3 млн рублей из-за «безопасного счета»

В Воронеже 20-летняя оператор пункта выдачи попала в классическую многоэтапную мошенническую схему. За минувшие сутки киберпреступники атаковали семерых граждан, и еще у одного человека похитили деньги с банковской карты. Суммарный ущерб составил около 1,5 млн рублей. Об этом 28 апреля рассказали в ГУ МВД по региону.