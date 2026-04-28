Оператор пункта выдачи в Воронеже лишилась 1,3 млн рублей из-за «безопасного счета»

В Воронеже 20-летняя оператор пункта выдачи попала в классическую многоэтапную мошенническую схему. За минувшие сутки киберпреступники атаковали семерых граждан, и еще у одного человека похитили деньги с банковской карты. Суммарный ущерб составил около 1,5 млн рублей. Об этом 28 апреля рассказали в ГУ МВД по региону.
История началась 13 апреля со звонка лжесотрудницы службы доставки, которая выманила у девушки код из СМС. Затем в дело вступил «представитель Росфинмониторинга». Он убедил горожанку, что ее данные похищены, а сбережения необходимо срочно перевести на «безопасный счет».
Поверив злоумышленникам, девушка закрыла банковский вклад, объяснив сотрудникам банка, что деньги нужны на организацию свадьбы. После этого она обналичила средства и через банкомат перевела 1 305 000 рублей по QR-коду, предоставленному мошенниками.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).