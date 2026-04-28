Калининградский дом престарелых закрыли на 90 суток из-за многочисленных нарушений

В «Милосердии» плохо мыли посуду, а в продуктах нашли кишечную палочку.

В Калининграде деятельность ООО «Центр Социального обслуживания “Милосердие” по уходу за престарелыми и инвалидами приостановлена по решению суда из-за нарушения санитарно-эпидемического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областного суда, отметив, что проверка Роспотребнадзора, выявившая нарушения, состоялась 15 апреля.

Выяснилось, что посуда в доме престарелых плохо вымыта, в салате нашли кишечную палочку, блюда готовят без технологических документов, нет достаточного количества оборудования, инвентаря и посуды. Ежедневный осмотр работников не проводят.

Выявлены нарушения и в жилых помещениях. Так, в комнатах проживает большее количество человек, чем это возможно с учетом площади. В здании нет лифта, нет шкафчиков для личных вещей 23 постояльцев. В смотровой и изоляторе живут.

Найдены также нарушения в части стирки и дезинфекции личного и постельного белья проживающих.

Помимо прочего, выяснилось, что у сотрудников нет шкафчиков, из пяти сотрудников только у троих есть медицинские книжки, но в них отсутствуют сведения о прививках.

