Новый каменный храм и духовно-просветительский центр появятся в Суворовском районе Ростова

Жители района смогли принять участие в церемонии по освящению закладного камня.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую субботу, 25 апреля в Суворовском районе донской столицы прошла торжественная церемония освящения закладного камня, который станет основанием будущего храма. Сейчас там деревянное здание храма благоверных князей Бориса и Глеба, и на его территории будет строиться каменный храм и просветительский центр.

Чин освящения закладного камня в основание будущего храма совершил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Он отметил, что строительство храма — это не только дело благоукрашения города или духовного и культурного воспитания молодого поколения, но прежде всего создание крепкой общины.

Для жителей Суворовского района, закладка камня в основание нового храма превратилась в настоящий праздник. Преподаватель воскресной школы Наталья Борисова уверена, что такому большому району как Суворовский храм просто необходим.

Автор фото: предоставлено ВКБ Новостройки.

— У нас в Суворовском проживает очень много людей. И тот небольшой храм который есть, просто физически не в состоянии вместить всех прихожан. Если появится новый, то многие люди захотят присоединиться к приходу, — поделилась жительница района.

Председатель совета директоров АО «Ростовское», входящего в объединение застройщиков Юга «ВКБ Новостройки», Николай Бритвин отметил во время церемонии, что строительство каждой церкви необходимо начинать с веры. Он подчеркнул, что именно вера позволяет выстраивать правильную иерархию ценностей и причинно-следственных связей, которые помогают планировать жизнь человека в земном измерении.

— Помимо нового храма здесь, надеюсь, будет построен и духовно-просветительский центр, — отметил Николай Николаевич.

На церемонии также присутствовал настоятель прихода благоверных князей Бориса и Глеба протоиерей Евгений Маштанов. По окончании чина освящения прозвучали уставные многолетия. Когда торжественная церемония подошла к концу все прихожане были приглашены на чаепитие.