Более 2,6 тысячи такси без ОСАГО выявили в Ростовской области

В Ростовской области ведется работа по повышению качества и безопасности услуг в сфере легкового такси. Одно направлений работы — контроль за наличием у водителей действующего полиса ОСАГО, рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Алена Беликова.
— Наличие действующего полиса страхования — гарантия того, что в случае ДТП или других инцидентов пассажиры получат необходимую защиту. Автомобили, работающие без ОСАГО, зачастую предоставляют услуги ненадлежащего качества или вовсе действуют вне правового поля, — пояснила Алена Беликова.
С декабря 2025 года минтранс Ростовской области и Национальная система страхования (НСИС) уточняют наличие страховых полисов у машин, внесенных в региональный реестр легковых такси.
— По итогам первого квартала 2026 года из реестра исключили около 2,6 тысячи автомобилей без полиса ОСАГО. А в декабре прошлого года, по результатам первичной выгрузки данных, таких легковых такси выявили более 5,1 тысячи из 25,3 тысячи зарегистрированных в области, — добавила Алена Беликова.
