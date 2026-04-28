Нижегородцам объяснили, как отличить инвестпроект от финансовой пирамиды

Чтобы отличить инвестиционный проект от финансовой пирамиды, Ладнюк рекомендует проверить информацию о компании на сайте Центрального банка РФ. Для этого нужно ввести название, ИНН или ОГРН организации. Если компания не имеет лицензии, это повод отказаться от инвестиций. Он также отметил, что обещания доходности в 20−50% в месяц без каких-либо рисков являются явным признаком обмана.