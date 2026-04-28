Нижегородцам объяснили, как отличить инвестпроект от финансовой пирамиды

Обещание сверхприбыли до 50% в месяц может быть признаком финансовой пирамиды, которую легко спутать с инвестиционным проектом. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил финансист Данила Ладнюк. Он подчеркнул, что средняя доходность индекса МосБиржи составляет от 12% до 25% годовых, что значительно ниже обещаний, часто звучащих в подобных схемах.
Чтобы отличить инвестиционный проект от финансовой пирамиды, Ладнюк рекомендует проверить информацию о компании на сайте Центрального банка РФ. Для этого нужно ввести название, ИНН или ОГРН организации. Если компания не имеет лицензии, это повод отказаться от инвестиций. Он также отметил, что обещания доходности в 20−50% в месяц без каких-либо рисков являются явным признаком обмана.
Эксперт подчеркнул, что для законных инвестиций на фондовом рынке запрещено гарантировать прибыль. Высокая доходность без указания рисков должна вызывать подозрения. Ладнюк советует инвесторам тщательно изучать источники прибыли компании. Честные компании всегда прозрачно объясняют, на чем они зарабатывают. Формулировки типа «уникальный алгоритм» или «закрытая стратегия» без предоставления отчетности должны насторожить.
Ладнюк также отметил, что в отличие от финансовых пирамид, реальный инвестиционный проект формирует доход от деятельности компании, и этот доход поступает не мгновенно. Если компания обещает быстрые и щедрые выплаты с первого дня, скорее всего, эти выплаты идут за счет средств других инвесторов.
