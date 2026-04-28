Красноярцам рассказали, как правильно выбирать готовый маринованный шашлык

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю дали советы по правильному выбору готового маринованного шашлыка.
Специалисты рекомендуют покупать продукт только в оборудованных холодильниками и вентиляцией торговых точках, где работают продавцы с действующими медицинскими книжками. Стихийных рынков лучше избегать.
Предпочтение стоит отдавать высшему или первому сорту мяса — в сортах ниже много сухожилий. Качественное охлаждённое мясо впитывает маринад. Замороженное, залитое уксусом, выделяет жидкость: её избыток в упаковке — повод для сомнений.
Важно обратить внимание на дату изготовления: штамп с ней обычно находится на таре. Производственный маринад хранится не более семи дней.
Покупая упакованный в пластиковое ведёрко шашлык, проверьте, что крышка не вздулась. В норме она будет слегка вогнутой.
«Чем короче состав — тем лучше. Список ингредиентов качественного полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и другие). Маринады на основе уксуса или лимона сохранят мясо до трех дней, а варианты с майонезом или кефиром портятся гораздо быстрее», — уточнили в Роспотребнадзоре.