Власти отказались от парада Победы на набережной Волгограда

Уточняется, что начнется парад в этом году в 10.00. Зрители увидят расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, управления МЧС, академии МВД, а также УФСИН, УФССП и Войска Донского. Проедут по главной площади Волгограда и образцы исторической военной техники, в том числе легендарный танк Т-34.