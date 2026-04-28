От лампочек до санитарок: чего не хватает калининградским врачам скорой помощи

О своих насущных проблемах: нехватке кадров, задержке с поставками запчастей и сложностях маршрутизации рассказали сотрудники калининградского центра медицины катастроф губернатору региона. Разговор состоялся после торжественной встречи, посвящённой профессиональному празднику СМП во вторник, 28 апреля.
Сначала медики смущались, но потом, ободрённые Алексеем Беспрозванных, стали высказываться смелее. В частности, обсудили обеспечение качественными запчастями для автомобилей. Один из водителей заявил, что через тендер приобретаются самые бюджетные, но порой не самые качественные варианты, да и их приходится ждать подолгу.
"У нас китайский автомобиль, — пояснил водитель. — Там запчасти, естественно, Китай оригинал. А поставщики все разные. Был момент, здесь все помнят его, по закупке лампочек.
Они менялись каждый день по две-три! Закупили такие. Ужасно было просто!".
Губернатор согласился, что такая ситуация далека от идеала. Он предложил внимательнее относиться к выбору поставщика, а также не забывать о специфике калининградской логистики.
«Мы переходим на морское сообщение, — отметил Беспрозванных, — где-то со штормами связаны задержки. Но вы это чувствовать не должны! Должен быть запас на складе, который позволяет понимать, что у вас на месяц-два вперёд всё есть. Поэтому, Сергей Владимирович, — обратился он к министру Дмитриеву, — я прошу выделить дополнительные средства на формирование фонда запасных частей для автомобилей».
Поговорили и про предоставление жилья врачам и увеличение числа ставок младшего персонала, которого на некоторых подстанциях сейчас не хватает. С жалобой на это выступила молодой доктор с одной из подстанций.
"У нас бригада недоукомплектована, — рассказала она. — Предлагают доплату, но лично меня это не устраивает. Мне нужен второй человек.
Есть студенты БФУ, они желают работать, они горят энтузиазмом. Но, к сожалению, нет ставок санитарок!".
Жанна Джабраилова, главврач центра, пояснила: отчасти проблема связана с тем, что раньше функции санитара выполнял водитель, но сейчас этого не разрешает федеральное законодательство.
«Давайте тогда вы пересмотрите штатное расписание! — предложил губернатор. — Если мы считаем, что нам это важно, давайте своими актами региональными принимать это! Если нужно, даже закон примем. Потому что молодёжь как раз должна и обучаться, и работать!».
Отдельно остановились на индексации зарплаты водителей и авторемонтников — её предложили довести до достойного уровня и сделать ежегодной. Губернатор внимательно выслушал всех участников дискуссии и дал распоряжение областному минздраву принять меры для решения описанных проблем.
В честь профессионального праздника калининградской скорой подарили два реанимобиля и пообещали открыть больше травмпукнтов.