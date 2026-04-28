В СПЧ отреагировали на возвращение археолога Бутягина в РФ

Собеседница NEWS.ru обратила внимание на то, что возвращения Бутягина удалось добиться благодаря механизму обмена, который работает даже в сложных условиях международной напряженности.
«До этого мы были свидетелями случаев, когда вообще ничего не предвещало хорошего. Тогда были на пике накала страстей отношения с США. Однако произошел обмен, который показал, что даже в такой ситуации есть надежда», — отметила Меркачева.
Она добавила, что история с обменом Бутягина подтверждает, что Россия «своих не бросает», что есть возможность договариваться с другими странами, даже демонстрирующими враждебность.
Правозащитница уточнила, что переговоры о возвращении Бутягина касались его жизни, что куда важнее, чем соглашения о поставках каких-либо товаров или ресурсов.
Ранее стало известно, что археолога Бутягина и еще одного россиянина обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Арестованного в Польше археолога освободили в рамках обмена, состоявшегося на белорусско-польской границе.
Бутягин был задержан польскими спецслужбами по запросу Украины 4 декабря 2025 года. 18 марта суд Варшавы одобрил его экстрадицию на Украину.