В СПЧ отреагировали на возвращение археолога Бутягина в РФ

То, что России удалось добиться передачи на Родину археолога Александра Бутягина, ранее арестованного в Польше, является победой международного права. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Собеседница NEWS.ru обратила внимание на то, что возвращения Бутягина удалось добиться благодаря механизму обмена, который работает даже в сложных условиях международной напряженности.

«До этого мы были свидетелями случаев, когда вообще ничего не предвещало хорошего. Тогда были на пике накала страстей отношения с США. Однако произошел обмен, который показал, что даже в такой ситуации есть надежда», — отметила Меркачева.

Она добавила, что история с обменом Бутягина подтверждает, что Россия «своих не бросает», что есть возможность договариваться с другими странами, даже демонстрирующими враждебность.

Правозащитница уточнила, что переговоры о возвращении Бутягина касались его жизни, что куда важнее, чем соглашения о поставках каких-либо товаров или ресурсов.

Ранее стало известно, что археолога Бутягина и еще одного россиянина обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Арестованного в Польше археолога освободили в рамках обмена, состоявшегося на белорусско-польской границе.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами по запросу Украины 4 декабря 2025 года. 18 марта суд Варшавы одобрил его экстрадицию на Украину.

Совет по правам человека (СПЧ): задачи, функции и роль
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) — это консультативный орган, который помогает главе государства вырабатывать решения в сфере защиты прав и свобод граждан. В материале разбираем, как он устроен, чем он занимается и какое место занимает в системе власти.
Читать дальше