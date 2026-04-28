Вечером 28 апреля в Иркутске резко испортилась погода

На улицах стало неуютно — прохожие спешат домой, прикрывая лица от ветра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 28 апреля в Иркутске начался сильный, порывистый ветер. Жители города отмечают, что деревья сильно шатаются, а с дорог поднимается пыль и мелкий мусор. На улицах стало неуютно — прохожие спешат домой, прикрывая лица от ветра.

По прогнозу синоптиков, непогода сохранится и 29 апреля. Ожидается переменная облачность, ночью и утром — умеренный дождь, днём также пройдут осадки. Ветер северо-западный: ночью — 5−10 м/с, с порывами до 15−20 м/с, днём — до 14 м/с. Температура ночью составит +1…+3 градуса, днём потеплеет до +9°…+11°.

Туристов на Байкале ожидает прохладная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром ветер будет сильным, западного и северо-западного направления, с порывами до 20−25 м/с, а в центральной части озера — до 27−32 м/с. Днем ветер немного стихнет, но все равно будет ощутимым.