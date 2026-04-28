В Воронеже 1 мая стартует Кубок России в классе яхт «Микро»

Воронежское водохранилище готовится принять одну из самых зрелищных регат сезона. Как сообщил 28 апреля корреспонденту «КП-Воронеж» президент региональной Федерации парусного спорта Николай Фролихин, уже 1 мая в акватории города состоится открытие I этапа Кубка России в классе яхт «Микро».