Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже 1 мая стартует Кубок России в классе яхт «Микро»

Соревнования продлятся три дня и завершатся 3 мая на воронежском водохранилище.

Источник: Комсомольская правда

Воронежское водохранилище готовится принять одну из самых зрелищных регат сезона. Как сообщил 28 апреля корреспонденту «КП-Воронеж» президент региональной Федерации парусного спорта Николай Фролихин, уже 1 мая в акватории города состоится открытие I этапа Кубка России в классе яхт «Микро».

Соревнования продлятся три дня и завершатся 3 мая, обещая стать ярким событием, которое по-настоящему оживит водную гладь Воронежа в праздничные дни.

Поскольку Кубок России включен в Единый календарный план Минспорта, к участникам официального зачета предъявляются конкретные требования:

— Наличие спортивного разряда не ниже 2-го взрослого;

— Прохождение углубленного медицинского обследования (УМО);

— Включение в составы сборных команд регионов.

— Майская регата станет отличным поводом для горожан прогуляться по набережной и насладиться видом десятков парусников, открывающих большой сезон-2026 в Воронеже, — добавил Николай Фролихин.