В Воронеже 1 мая стартует Кубок России в классе яхт «Микро»

Воронежское водохранилище готовится принять одну из самых зрелищных регат сезона. Как сообщил 28 апреля корреспонденту «КП-Воронеж» президент региональной Федерации парусного спорта Николай Фролихин, уже 1 мая в акватории города состоится открытие I этапа Кубка России в классе яхт «Микро».
Соревнования продлятся три дня и завершатся 3 мая, обещая стать ярким событием, которое по-настоящему оживит водную гладь Воронежа в праздничные дни.
Поскольку Кубок России включен в Единый календарный план Минспорта, к участникам официального зачета предъявляются конкретные требования:
— Наличие спортивного разряда не ниже 2-го взрослого;
— Прохождение углубленного медицинского обследования (УМО);
— Включение в составы сборных команд регионов.
— Майская регата станет отличным поводом для горожан прогуляться по набережной и насладиться видом десятков парусников, открывающих большой сезон-2026 в Воронеже, — добавил Николай Фролихин.