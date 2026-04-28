Суд отсрочил наказание осуждённой за взятку сотруднице Росприроднадзора

«Сегодня Пермским краевым судом принято решение по апелляционным жалобам на обвинительный приговор, вынесенный представителям Группы предприятий ПЦБК Ирине Порошиной и Лилии Корзун Свердловским районным судом города Перми. Жалобы были удовлетворены частично: действия Порошиной были квалифицированы как покушение на дачу взятки в особо крупном размере, в отношении Корзун применены положения ч. 1 ст. 82 УК РФ — отсрочка отбытия наказания в связи с наличием ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Приговор в части наложения ареста на имущество подсудимых отменен и передан на новое судебное разбирательство в Свердловский районный суд Перми. Позиция Группы предприятий ПЦБК остаётся неизменной, убеждение в непричастности подсудимых к инкриминируемым преступлениям базируется на обоснованных доводах стороны защиты. Обвинительный приговор будет обжалован в вышестоящем суде кассационной инстанции», — прокомментировали в ПЦБК.