Суд отсрочил наказание осуждённой за взятку сотруднице Росприроднадзора

Суд изменил приговор по делу бывшего гендиректор АО «Группа предприятий Пермская целлюлозно-бумажная компания» Ирины Порошиной и бывшей сотрудницы Росприроднадзора Лилии Корзун.
Действия Порошиной переквалифицированы с дачи взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) на покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ). Также пермский краевой суд отсрочил Лилии Корзун отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения её ребенком 14-летнего возраста, уточнили в пресс-службе краевого суда. Следствие считает, что фигуранты дела пытались передать взятку одному из сотрудников Росприроднадзора.
«Сегодня Пермским краевым судом принято решение по апелляционным жалобам на обвинительный приговор, вынесенный представителям Группы предприятий ПЦБК Ирине Порошиной и Лилии Корзун Свердловским районным судом города Перми. Жалобы были удовлетворены частично: действия Порошиной были квалифицированы как покушение на дачу взятки в особо крупном размере, в отношении Корзун применены положения ч. 1 ст. 82 УК РФ — отсрочка отбытия наказания в связи с наличием ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Приговор в части наложения ареста на имущество подсудимых отменен и передан на новое судебное разбирательство в Свердловский районный суд Перми. Позиция Группы предприятий ПЦБК остаётся неизменной, убеждение в непричастности подсудимых к инкриминируемым преступлениям базируется на обоснованных доводах стороны защиты. Обвинительный приговор будет обжалован в вышестоящем суде кассационной инстанции», — прокомментировали в ПЦБК.