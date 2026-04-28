В Омском бизнес-инкубаторе представили 7 перспективных стартапов

Питч-сессия перспективных стартапов прошла в Омском региональном бизнес-инкубаторе в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе областного минэкономразвития.
Свои проекты представили семь команд из Омска, Казани и Москвы. Стартапы оценивали эксперты венчурного фонда «Трамплин», компании «Рэдиум инвестиции», техноброкер Максим Сгибнев и директор Центра предпринимательских инициатив Новосибирского государственного университета Алексей Старостин.
Например, команда из Казани презентовала стартап «РЕГЛА». Согласно задумке, проект перерабатывает стеклопластик и заменяет металл композитами, возвращая сырье в рабочий цикл предприятий.
«Наше решение сокращает расходы и увеличивает срок службы», — прокомментировал один из создателей стартапа Максим Герасимов.
По итогам встречи создатели проектов, заинтересовавших инвесторов, были приглашены на индивидуальные консультации. Также все участники получили профессиональную обратную связь по развитию, упаковке и инвестиционному потенциалу.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.