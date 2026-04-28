Эксперты: глобальное потепление сдвинуло теплые течения к берегам Антарктиды

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Климатологи обнаружили свидетельства того, что в последние несколько десятилетий теплые глубинные течения в приполярных регионах Антарктики быстро сдвигаются в сторону берегов Антарктиды, что ускоряет прогрев подножия ее ледовых массивов. Об этом сообщила пресс-служба британского Кембриджского университета.
«Глобальные климатические модели давно указывали на возможность подобного сдвига в характере движения течений, однако до настоящего времени у нас не было свидетельств этих перемен. Их обнаружение вызывает особенную тревогу, так как эти теплые воды могут начать омывать подножие ледников Антарктики, что приведет к их дестабилизации», — заявил научный сотрудник университета Джошуа Лэнэм, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют Лэнэм и его коллеги, так называемый Южный океан, опоясывающий берега Антарктиды, играет важную роль в формировании климата Земли, так как в его акватории происходит обмен материей, теплом и газами между глубинными слоями Мирового океана и приповерхностными течениями. Изменения в этих процессах могут резко ускорить глобальное потепление, а также существенно повлиять на доступность питательных веществ для всей океанической фауны.
Расчеты показывают, что глобальное потепление может замедлить формирование прослоек холодной и плотной воды, которая опускается на большие глубины в Южном океане и увлекает с собой большие количества углекислого газа и органики. Британские и американские климатологи подтвердили результаты этих вычислений при анализе данных, которые были собраны в период с 2004 по 2025 год сетью надводных и подводных буйков в рамках океанографической программы Argo.
При помощи ИИ ученые объединили данные Argo с результатами более детальных замеров, которые эпизодически проводились в Южном океане океанографическими кораблями, и проследили за тем, как менялся рисунок приповерхностных и глубинных течений у берегов Антарктиды в последние два десятилетия. Эти расчеты показали, что теплые глубинные течения ежегодно сдвигаются примерно на 1,26 км в сторону берегов южного континента.
Данные перемены усиливают приток тепла в южные приполярные регионы, что в ближайшем будущем может привести к быстрому таянию подножия морских ледников и к их ускоренной дестабилизации. Возникающая в результате этого теплая пресная вода будет мешать охлаждению теплых приповерхностных вод и их погружению в толщу океана, что потенциально замедлит поглощение излишков СО2 из атмосферы глубинным Мировым океаном, подытожили ученые.