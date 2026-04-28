В Дзержинском районе Перми изменят следование семь автобусных маршрутов

На время действия ограничений автобусы маршрутов № 14, № 47, № 50, № 54, № 64, № 67 и № 74 начнут следовать по ул. Строителей вместо ул. Василия Каменского. Остановка «Ул. Папанинцева» работать не будет. Взамен можно воспользоваться другими остановками, включая «Ул. Учительская» и «Ул. Фридриха Энгельса».