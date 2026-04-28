В Дзержинском районе Перми изменят следование семь автобусных маршрутов

В Дзержинском районе Перми на ул. Василия Каменского продолжаются строительно-монтажные работы по устройству инженерных коммуникаций. Выполнение работ стало причиной введения ограничений движения транспорта.
В администрации города сообщили о полном закрытии движения транспорта на участке ул. Василия Каменского между ул. Зои Космодемьянской и ул. Папанинцев. Запрет введут с 21:00 30 апреля до 06:00 12 мая.
На время действия ограничений автобусы маршрутов № 14, № 47, № 50, № 54, № 64, № 67 и № 74 начнут следовать по ул. Строителей вместо ул. Василия Каменского. Остановка «Ул. Папанинцева» работать не будет. Взамен можно воспользоваться другими остановками, включая «Ул. Учительская» и «Ул. Фридриха Энгельса».
Временные остановочные пункты появятся на ул. Зои Космодемьянской вместо остановки «Железнодорожная больница».
Ранее стало известно о закрытии на время проведения фейерверка 1 и 9 мая Коммунального моста.