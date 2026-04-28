Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова ушла в отставку

Марина Зиборова родилась 30 августа 1964 года в Елецком районе Липецкой области. В 1983 году с отличием окончила Звенигородский финансовый техникум, в 1988-м — липецкий филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического института по специальности «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начинала ревизором-инспектором в финансовом отделе Советского райисполкома, позже занимала должность старшего экономиста, затем была главным бухгалтером строительной организации. С 1993 по 2003 год работала в налоговых органах Липецка, пройдя путь от старшего государственного налогового инспектора до заместителя руководителя городской налоговой инспекции. Госпожа Зиборова отмечена знаками «Отличник Министерства РФ по налогам и сборам» и «За заслуги перед городом Липецком». В 2016 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». Также она награждена почетным знаком «За развитие местного самоуправления».