Волгоград готовится к майским праздникам: парад, салют и световое шоу

Центром торжеств по традиции станет Волгоград. В начале месяца в Светлом Яре и Октябрьском откроют стелы «Рубеж Сталинградской доблести», а также мемориал у подножия Мамаева кургана. Главное событие — патриотическая акция «Свет Великой Победы»: 7 мая показ начнётся в 23:00, 8 мая — в 20:30, 21:30, 22:30 и 23:30, 9 мая — в 20:30, 21:30 и 22:30. Впервые её можно будет увидеть онлайн: 7 мая с 21:00 прямая трансляция пройдёт на платформе Дзен, но из-за этого доступ на курган частично ограничат.