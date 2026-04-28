Волгоград готовится к майским праздникам: парад, салют и световое шоу

Волгоградская область утвердила программу празднования 1 Мая и Дня Победы: в регионе откроют новые памятные стелы, на Мамаевом кургане три дня будет работать акция «Свет Великой Победы» с онлайн-трансляцией, 9 мая пройдут парад, гала-концерт и артиллерийский салют, — сообщили в администрации региона.
Центром торжеств по традиции станет Волгоград. В начале месяца в Светлом Яре и Октябрьском откроют стелы «Рубеж Сталинградской доблести», а также мемориал у подножия Мамаева кургана. Главное событие — патриотическая акция «Свет Великой Победы»: 7 мая показ начнётся в 23:00, 8 мая — в 20:30, 21:30, 22:30 и 23:30, 9 мая — в 20:30, 21:30 и 22:30. Впервые её можно будет увидеть онлайн: 7 мая с 21:00 прямая трансляция пройдёт на платформе Дзен, но из-за этого доступ на курган частично ограничат.
9 мая в 10:00 на площади Павших Борцов прогремит Парад Победы с участием военных, силовиков и колонны исторической техники, включая легендарные Т‑34. В 15:00 в Центральном концертном зале филармонии начнётся гала-концерт «Мы — наследники Поколения Победителей!» с участием ветеранов, участников СВО и членов их семей. А вечером небо над Центральной набережной озарит артиллерийский салют.
«Бессмертный полк» снова пройдёт в онлайн-формате: портреты фронтовиков покажут на видеоэкранах в учреждениях и на уличных медиафасадах. Режим повышенной готовности и федеральные рекомендации определили именно такой формат, который сохраняет память и безопасность.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о том, что ждёт гостей фестиваля тюльпанов в Калмыкии.