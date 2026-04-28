Омичи стали жаловаться на отключение отопления

В Омске с понедельника, 27 апреля 2026 года, официально завершается отопительный сезон. Вместе с тем после холодного воскресенья в регионе постепенно растет температура. Во вторник, 28 апреля, в городе наблюдается около +18 градусов Цельсия.

Однако в соцсетях уже появились первые жалобы от жителей Омска на отключение отопления. Хотя одни жители ждали отключения батарей с нетерпением, некоторые считают, что выключать тепло пока рано. Жалующиеся отмечают, что с выключенным отоплением ночью в квартире становится холодно, а также указывают, что в прогнозе есть понижение температуры.

Добавим, по данным одного из сервисов погоды, публикующего долгосрочный прогноз*, в ближайшие ночи в Омске будет нарастать температура. На ночь 1 мая она составит около +13 градусов, однако ночью на 3 мая станет холоднее.

Отметим также, что в 2025 и 2024 годах отопление в городе отключали в первых числах мая.

*Актуально на момент публикации.