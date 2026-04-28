Наталью Белоглазову назначили главврачом нижегородского онкодиспансера

Эти перестановки обусловлены формированием в Нижегородской области проекта «Город здоровья». В рамках данной инициативы Наталья Заречнова, ранее бывшая заместителем по медицинской части в НОКОД, теперь занимает аналогичную позицию и в Нижегородской областной клинической больнице им. Семашко. Позицию заместителя главного врача областной больницы по хирургии занял Николай Киселев.