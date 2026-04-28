Наталью Белоглазову назначили главврачом нижегородского онкодиспансера

Новым руководителем Нижегородского областного клинического онкологического диспансера (НИИКО) стала Наталья Белоглазова. Соответствующая информация поступила из самого учреждения.
До нынешнего назначения Белоглазова занимала пост заместителя главного врача по организационно-методической работе. Ее преемницей на этой должности назначена Алена Гурьянова.
Кроме того, произошли и другие кадровые изменения: Гайк Торгомян временно возглавил второе отделение абдоминальной онкологии, рентгенохирургических методов лечения и диагностики, а Дмитрий Емельянов исполняет обязанности руководителя службы анестезиологии и реанимации.
Эти перестановки обусловлены формированием в Нижегородской области проекта «Город здоровья». В рамках данной инициативы Наталья Заречнова, ранее бывшая заместителем по медицинской части в НОКОД, теперь занимает аналогичную позицию и в Нижегородской областной клинической больнице им. Семашко. Позицию заместителя главного врача областной больницы по хирургии занял Николай Киселев.
Ранее главврач Юлия Гаревская получила вакантный депутатский мандат в ЗСНО.