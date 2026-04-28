В Татарстане 12 учителей получат по миллиону за переезд в село в 2026 году

Выплата положена педагогам, которые трудоустроятся в школах сельской местности, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек.

В 2026 году единовременную выплату в размере 1 млн рублей в рамках программы «Земский учитель» получат 12 педагогов, переезжающих работать в малые населенные пункты Татарстана. Речь идет о школах в селах, поселках городского типа и городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Как уточнили в Минфине республики, общий объем средств, заложенных в бюджете РТ на эти цели, составляет 12 млн рублей. Из них более половины — 6,48 млн рублей — выделено из федеральной казны.

Программа «Земский учитель» призвана решить проблему нехватки квалифицированных кадров в сельских школах и привлечь специалистов в отдаленные населенные пункты региона.