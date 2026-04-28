Новым главным врачом Нижегородского онкоцентра стала Наталья Белоглазова

Нижегородский онкоцентр возглавила Наталья Белоглазова — ранее она была заместителем главврача учреждения по организационно-методической работе. Об этом сообщили в медорганизации.
Вместе с назначением нового главврача в онкоцентре произошли и другие кадровые перестановки. Освободившуюся должность заместителя главного врача заняла Алена Гурьянова. Заведующим вторым отделением абдоминальной онкологии и рентгенохирургических методов лечения и диагностики стал Гайк Торгомян. И.о. руководителя службы анестезиологии и реанимации назначили Дмитрия Емельянова.
Поскольку в регионе реализуют проект «Город здоровья», то замглавврача по медицинской части онкоцентра Наталью Заречнову также утвердили на аналогичную должность и в НОКБ им. Семашко. А заместителем по хирургической части в областной больнице стал Николай Киселев.
Ранее мы писали, что руководителем Нижегородской больницы имени Семашко назначен Сергей Гамаюнов.