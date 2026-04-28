В Ростовской области оценили уровень производственной деятельности АЭС

Станцию посетили эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС.

Источник: Национальные проекты России

Ростовскую АЭС посетили эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Достижение технологического суверенитета в энергетической сфере является одной из задач нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии».

Эксперты провели ряд наблюдений за рабочими процессами АЭС, пообщались с персоналом, изучили документацию. В фокусе внимания были ключевые направления — от эффективности организационной структуры до эксплуатации, инженерной поддержки и технического обслуживания. По всем направлениям станция подтвердила высокий уровень производства.

Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.