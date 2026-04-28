Врач Башкатова напомнила, почему необходима вакцинация взрослым

Весна — хороший период для проверки своего календаря прививок. О том, почему необходима вакцинация взрослым, рассказывает ведущий консультант по инфекционным заболеваниям отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Башкатова.
Вакцины — одни из самых тщательно изученных медицинских препаратов. Перед тем как попасть в Национальный календарь прививок, они проходят многолетние клинические испытания на безопасность и эффективность.
«Сегодня у нас есть вакцины для предотвращения более 20 опасных для жизни болезней, благодаря которым люди в любом возрасте могут прожить более долгую и здоровую жизнь, — отмечает Людмила Башкатова. — В нашей стране вакцинация осуществляется согласно Национальному календарю профилактических прививок. Этот документ определяет наименования профилактических прививок и сроки их проведения, которые должны при отсутствии противопоказаний проводиться на территории нашей страны».
По словам врача, в обязательном порядке проводится вакцинопрофилактика 11 нозологических форм: туберкулёза, гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, гемофильной инфекции и гриппа (определённые группы населения). Кроме того, ещё против 13 нозологических форм рекомендуется вакцинация по эпидемическим показаниям: туляремии, чумы, бруцеллёза, сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, клещевого энцефалита, лихорадки Ку, жёлтой лихорадки, брюшного тифа, менингококковой инфекции, гепатита А и холеры.
«Взрослым необходимо регулярно обновлять прививки для поддержания иммунитета, так как защита со временем ослабевает, — подчёркивает специалист. — Так, весной важно проверить необходимость ревакцинации от дифтерии и столбняка — её надо проводить каждые 10 лет. Также необходим контроль иммунитета к кори, краснухе, гепатиту B и коклюшу. Для тех, кто планирует путешествия, особенно в южные регионы и страны, рекомендуется сделать прививку от гепатита А. Прививка от пневмококковой инфекции рекомендуется людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания».
Весной, до выездов на природу, актуальна вакцинация от клещевого энцефалита. Она включена в календарь по эпидемическим показаниям и рекомендована жителям и посетителям районов, где высок риск заражения.
«К сожалению, в настоящее время наблюдается достаточно большое количество отказов от прививок, в том числе детям, — отмечает специалист. — Родителям необходимо помнить, что отказ от иммунизации детей ставит под угрозу их жизнь и здоровье. Отсутствие необходимых прививок может ограничить возможность посещения образовательных учреждений в период эпидемического неблагополучия. Также надо знать, что прививки надо сделать за несколько месяцев до поступления в детское учреждение, так как в новом коллективе наступает период адаптации, и дети начинают часто болеть простудными заболеваниями, поэтому сроки проведения плановых прививок удлиняются».
