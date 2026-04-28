Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Башкатова напомнила, почему необходима вакцинация взрослым

Для поддержания иммунитета прививки необходимо регулярно обновлять, так как защита со временем ослабевает.

Источник: Нижегородская правда

Весна — хороший период для проверки своего календаря прививок. О том, почему необходима вакцинация взрослым, рассказывает ведущий консультант по инфекционным заболеваниям отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Башкатова.

Вакцины — одни из самых тщательно изученных медицинских препаратов. Перед тем как попасть в Национальный календарь прививок, они проходят многолетние клинические испытания на безопасность и эффективность.

«Сегодня у нас есть вакцины для предотвращения более 20 опасных для жизни болезней, благодаря которым люди в любом возрасте могут прожить более долгую и здоровую жизнь, — отмечает Людмила Башкатова. — В нашей стране вакцинация осуществляется согласно Национальному календарю профилактических прививок. Этот документ определяет наименования профилактических прививок и сроки их проведения, которые должны при отсутствии противопоказаний проводиться на территории нашей страны».

По словам врача, в обязательном порядке проводится вакцинопрофилактика 11 нозологических форм: туберкулёза, гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, гемофильной инфекции и гриппа (определённые группы населения). Кроме того, ещё против 13 нозологических форм рекомендуется вакцинация по эпидемическим показаниям: туляремии, чумы, бруцеллёза, сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, клещевого энцефалита, лихорадки Ку, жёлтой лихорадки, брюшного тифа, менингококковой инфекции, гепатита А и холеры.

«Взрослым необходимо регулярно обновлять прививки для поддержания иммунитета, так как защита со временем ослабевает, — подчёркивает специалист. — Так, весной важно проверить необходимость ревакцинации от дифтерии и столбняка — её надо проводить каждые 10 лет. Также необходим контроль иммунитета к кори, краснухе, гепатиту B и коклюшу. Для тех, кто планирует путешествия, особенно в южные регионы и страны, рекомендуется сделать прививку от гепатита А. Прививка от пневмококковой инфекции рекомендуется людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания».

Весной, до выездов на природу, актуальна вакцинация от клещевого энцефалита. Она включена в календарь по эпидемическим показаниям и рекомендована жителям и посетителям районов, где высок риск заражения.

«К сожалению, в настоящее время наблюдается достаточно большое количество отказов от прививок, в том числе детям, — отмечает специалист. — Родителям необходимо помнить, что отказ от иммунизации детей ставит под угрозу их жизнь и здоровье. Отсутствие необходимых прививок может ограничить возможность посещения образовательных учреждений в период эпидемического неблагополучия. Также надо знать, что прививки надо сделать за несколько месяцев до поступления в детское учреждение, так как в новом коллективе наступает период адаптации, и дети начинают часто болеть простудными заболеваниями, поэтому сроки проведения плановых прививок удлиняются».

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что в России первый пациент получил отечественную вакцину от рака.