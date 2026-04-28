Врач Башкатова напомнила, почему необходима вакцинация взрослым

«Взрослым необходимо регулярно обновлять прививки для поддержания иммунитета, так как защита со временем ослабевает, — подчёркивает специалист. — Так, весной важно проверить необходимость ревакцинации от дифтерии и столбняка — её надо проводить каждые 10 лет. Также необходим контроль иммунитета к кори, краснухе, гепатиту B и коклюшу. Для тех, кто планирует путешествия, особенно в южные регионы и страны, рекомендуется сделать прививку от гепатита А. Прививка от пневмококковой инфекции рекомендуется людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания».