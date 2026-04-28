В Калининградской области начали сажать овощи открытого грунта и картофель на две недели позже обычного

В Калининградской области аграрии посеяли уже 40,8 тыс. га зерновых и начали сажать овощи открытого грунта и картофель. Уже успели засеять овощами 222 га сельхозземель и еще 351 га — картофелем. О продвижении посевной кампании сообщает минсельхоз региона.
По данным министерства, региональные хозяйства полностью готовы к посевной: обеспечены семенами, удобрениями и техникой. Увы, работы в этом году начались на две недели позже из-за позднего схода снега.
«Из-за суровой для нашего климата зимы земля сильно промерзла и для ее обработки требуется больше ресурсов», — отметили в минсельхозе.
В Калининградской области всего под овощи открытого грунта выделено 1,1 тыс. га., а под картофель — более 7 тыс. га.