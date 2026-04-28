Владимир Ткачёв признан лучшим нижегородским спортсменом марта

Нападающий хоккейного клуба «Торпедо» Владимир Ткачёв стал победителем премии «Лучший игрок марта» среди профессиональных спортсменов Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо». Заслуженную награду хоккеисту вручили в Выксе во время проведения мастер-класса для юных местных игроков.
Генеральный директор клуба Евгений Забуга отметил, что Ткачёв является одним из сильнейших игроков КХЛ и за короткий срок заслуженно занял позицию капитана «Торпедо». По словам руководителя, награда, учрежденная администрацией города совместно с ЦУРС, стала закономерным признанием значимой роли нападающего в успехах команды и спортивной жизни всего Нижнего Новгорода.
Награда была вручена от имени мэра Юрия Шалабаева заместителем главы администрации Выксы Александром Лаврентьевым. Руководство клуба выразило уверенность, что это признание станет началом большого пути игрока в составе нижегородской команды.
