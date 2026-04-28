Владимир Ткачёв признан лучшим нижегородским спортсменом марта

Генеральный директор клуба Евгений Забуга отметил, что Ткачёв является одним из сильнейших игроков КХЛ и за короткий срок заслуженно занял позицию капитана «Торпедо». По словам руководителя, награда, учрежденная администрацией города совместно с ЦУРС, стала закономерным признанием значимой роли нападающего в успехах команды и спортивной жизни всего Нижнего Новгорода.